خطوات طلب خدمة إذن الخروج للحالات غير الطارئة عبر تطبيق أسعفني

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضحت هيئة الهلال الأحمر، خطوات سهلة لطلب خدمة إذن الخروج للحالات غير الطارئة وقت منع التجول عبر تطبيق أسعفني. أوضحت هيئة الهلال الأحمر، خطوات سهلة لطلب خدمة إذن الخروج للحالات غير الطارئة وقت منع التجول عبر تطبيق أسعفني. وتضمنت الخطوات " تحميل التطبيق وتعبئة جميع البيانات والتوجه للصفحة الرئيسية للتطبيق، والضغط على بلاغ جديد، واختيار تصريح نقل حالة مرضية أثناء المنع. كما تضمنت : تعبئة تفاصيل الحالة المراد نقلها ومعلومات الناقل وإرسال البلاغ وانتظار الرد من قبل الامن العام.

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