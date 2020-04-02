شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحسم الجدل حول استخدام البصل في خفض الحرارة ومنع الإصابة بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، على سؤال ورده من أحد متابعيه. رد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، على سؤال ورده من أحد متابعيه. وقال المتابع في سؤاله:" هل بالفعل وضع شرائح البصل على القدم يساعد في خفض الحرارة ومنع الإصابة بكورونا؟ ". وقال النمر عبر حسابه بموقع تويتر:" لا.. ليس له علاقة وكنت أتمنى أن الموضوع بهذه السهولة". وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 165 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المملكة، ليصبح إجمالى الحالات المصابة بالفيروس 1885.

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