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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المدينة ومكة يدخلون في منع تجول كلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دخلت المدينة المنورة ومكة المكرمة، في منع تجول كلي اليوم الخميس، بعد إعلان وزارة الداخلية أن المنطقتين سيُمنع التجول فيهما لمدة 24 ساعة يوميًا.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
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