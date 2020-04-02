" الصحة " تتوعد منسوبيها بالمحاسبة حال ارتكاب هذه المخالفة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين لأخذ الحذر من عدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي " المعطف الأبيض، واللباس الجراحي " وما في حكمهما خارج المنشأة الصحية. دعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين لأخذ الحذر من عدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي " المعطف الأبيض، واللباس الجراحي " وما في حكمهما خارج المنشأة الصحية. وتوعدت وزارة الصحة من يثبت مخالفته إحالته للجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. ويأتي ذلك في تعميم وجهه مدير عام مكافحة عدوى المنشآت الصحية الدكتور خالد بن حمدان العنزي لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق قال فيه إن تتخذ القطاعات الصحية كل ما يلزم لترشيد استخدام أدوات الوقاية الشخصية، مثل الكمامات بأنواعها والألبسة الواقية، وغطاء الرأس الجراحي، وأغطية الأحذية الجراحية، ومنع استخدامها من غير الهدف المحدد لها، وإزالتها بعد الاستخدام مباشرة في المكان الذي استخدمت فيه.

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