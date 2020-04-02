شكرا لمتابعة خبر عن نقاط الرذاذ الصغيرة بعد الكحة تستمر 20 دقيقة في غرفة الاجتماع المغلقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، نصائح لجميع سكان المملكة بشأن فيروس كورونا.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:" إذا كنت في غرفة الاجتماعات لابد أن يكون هناك " تيار هواء " إما تكييف أو نوافذ مفتوحة لأن نقاط الرذاذ الصغيرة بعد الكحة قد تستمر إلى ٢٠ دقيقة في غرفة الاجتماع المغلقة.
وأبان النمر:" فيه فئة من مرضى كورونا يحضرون بأعراض إسهال ومغص وهم أقل بكثير من الأعراض التنفسية ".
ورد النمر على سؤال أحد متابعيه الذي قال:" لو جاني كورونا بموت "، ليجيب النمر، قائلا:" تفاءل بالخير..الغالبية العظمى من الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد لايموتون..فنسبة الوفيات على مستوى العالم من المصابين حوالي 4% ".
وكانت وزارة الصحة سجلت 165 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المملكة، ليصبح إجمالى الحالات المصابة بالفيروس 1885.
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