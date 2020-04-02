شكرا لمتابعة خبر عن سكني : نواصل تقديم خدماتنا ورفع نسب التملك إلى 70% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تطبيق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن تزايد أعداد المستفيدين من الخدمات التى يقدمها عبر قنواته ومنصاته المختلفة.

ونوه بأن متوسط العمليات اليومية في التطبيق تخطى ألفي عملية يوميًا، وذلك بالتزامن من الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد استمراه في تقديم الخدمات للأسر الراغبة في الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، مضيفا أنه يستهدف رفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.