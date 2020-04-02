السعودية.. حقيقة خبر إلغاء الحج لهذا العام 2020 بسبب فيروس كورونا

تداول الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس 2 أبريل 2020 خبر يفيد بصدور قرار من المملكة العربية السعودية يقضي بـإلغاء موسم الحج لهذا العام بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها العالم.

وقال نشطاء وصفحات إخبارية غير رسمية في "تويتر" إن السعودية قررت إلغاء الحج لهذا العام 2020 وتمديد إيقاف العمرة لمدة 10 أشهر مقبلة؛ بسبب استمرار أزمة انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة وخارجها من الدول الإسلامية والعربية.

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واستطلعت وكالة سوا وسائل الإعلام والمنصات الرسمية السعودية للتأكد من مدى صحة خبر إلغاء موسم الحج هذه السنة، إلا أنه لم يرد حتى عبر وكالة الأنباء الرسمية في المملكة (واس) أي أنباء من هذا القبيل.

ولم تحسم السلطات في المملكة العربية السعودية بعد موقفها النهائي من إلغاء موسم الحج 2020 حيث دعت أمس الدول كافة إلى التريث حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا، إلا أن القرار يظل واردا وفق تقديرات وزارة الصحة في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 التي تسبب بتجميد العمرة مؤخرا.

ولا تزال غالبية دول العالم تعاني من جائحة وباء كورونا الذي لم يتوقف عن الانتشار خاصة في الدول الأوروبية، في وقت تبذل منظمة الصحة العالمية ومختلف المراكز الصحية والدول جهودا لانتاج لقاح ضد الفيروس المستجد.

وتوقفت السعودية منذ الشهر الماضي عن استقبال المعتمرين والوافدين من مختلف الدول كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا حيث تم حظر التجول بشكل نهائي في المدينة المنورة ومكة المكرمة مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة إلى جانب ما يزيد عن 1850 إصابة.