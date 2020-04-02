الأمن العام يدشن خدمة طلب التنقل إلكترونياً … من هنا

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دشن ‏الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الإستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

( انقر هنا للدخول لتقديم الطلب إلكترونياً ) ■ خطوات تقديم الطلب ???????? ︎التسجيل يشمل الإسم و رقم الهوية الوطنية أو الإقامة و رقم الجوال.

︎الضغط على خانة إرسال.

︎ إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال.

︎ إرفاق ما يثبت عبر خانة المستندات.

︎ وصول رسالة لمقدم الطلب تفيد بإستلام طلبه.

︎ دراسة الطلب و الرد بالقبول أو الإعتذار.

︎ رسالة الموافقة ستكون مشتملة على خط السير و وقت التنقل.





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