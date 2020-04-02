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تعرف على فئات العاملين الذين تم تعليق حضورهم لمقرات العمل

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تعرف على فئات العاملين الذين تم تعليق حضورهم لمقرات العمل وهم كالتالي :-

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