السعودية الثانية خليجيًا.. تعرف على ترتيب الدول العربية وفق نسب الشفاء من «كورونا»

واصل فيروس كورونا الستجد (COVID-19)، انتشاره وتوسعه في حصيلة أعداد المصابين في العديد من بلدان العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لأحدث إحصائيات مؤشر فيروس كورونا المستجد، المقدم بالتعاون من منظمة الصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصلت حالات التماثل للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد في العالم، أكثر من 200 ألف شخص، بينما يقترب عدد الإصابات من حاجز المليون مصاب، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ49 ألف وفاة، كانت أغلبها في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تسلسل دول الخليج العربي من حيث أعداد الحالات اليوم

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1885 مصابًا، فيما سجلت 5 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 21 شخصًا حتى الآن، بينما تماثل للشفاء 64 حالة لتصل حالات التعافي إلى 328.

ووفقًا لأعداد حالات التماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا من حيث أعلى معدل للشفاء، بعد البحرين التي سجلت 341 حالة شفاء من أصل 635 حالة إصابة و4 وفيات حتى الآن، وفي المرتبة الثالثة جاءت الكويت بتسجيل نحو 81 حالة شفاء من الفيروس من أصل 341 مصابًا، تلتها قطر بـ71 حالة شفاء، ثم الإمارات العربية المتحدة التي سجلت 61 حالة تعافٍ من الفيروس من 814 مصابًا، أما سلطنة عمان فسجلت 57 حالة شفاء من 231 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد.

أعداد الحالات اليوم في الدول العربية

وفي العالم العربي، جاء العراق في المرتبة الثالثة بعد المملكة والبحرين، بعدد حالات تعافٍ بلغت 182 حالة شفاء من 728 حالة إصابة، بينما قدر إجمالي عدد الوفيات بها بنحو 52 حالة، وفي المرتبة الرابعة سجلت مصر 179 حالة تعافي من 779 حالة إصابة مؤكدة، وارتفعت الوفيات بها إلى 52 حالة، واحتلت دولة الجزائر بالتساوي مع الإمارات المرتبة السادسة عربيًا في عدد حالات التعافي بـ61 حالة شفاء من أصل 847 حالة إصابة مؤكدة.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة السابعة عربيًا، تلتها دولة لبنان بتسجيل 43 حالة تماثل للتعافي من 494 حالة إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 حالة، تبعها الأردن بتسجيل 36 حالة شفاء من 278 حالة إصابة، ثم المغرب بـ29 حالة تعافٍ من 676 مصابًا بالفيروس، وفلسطين بـ18 حالة تماثل للشفاء من 155 إصابة، وأخيرًا السودان التي سجلت حالتي تعافٍ من 7 حالات إصابة.

أغلب الإصابات حالاتها مستقرة

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الخميس، أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا المستجد حالاتها مستقرة، مشيرًا إلى أن كل الحالات تتلقى الرعاية والعناية اللازمين، وتتم معالجة جميع الحالات بدون أي رسوم.

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ويدل الازدياد الملحوظ في حالات التعافي بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، على فاعلية النظام الصحي في البلاد والتزام المواطنين باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والاستثنائية لمكافحة انتشار المرض.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يسهل عملية العلاج، مهيبًا بالجميع ضرورة التقيد بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا.

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