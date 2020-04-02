إنفو جراف.. تفاصيل برنامج تأجيل سداد القروض والجهات المستفيدة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، برنامج تأجيل سداد التزامات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح البنوك وشركات التمويل.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر نشرت ساما إنفو جرافًا لبرنامج تأجيل الدفعات، والجهات المستفيدة وفترة التأجيل، مدة الأقساط المستحقة.

وبشأن الجهات المستفيدة من البرنامج، أوضحت ساما أنها المنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة المصنفة، والتي حصلت على تمويلات من البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

وأكدت ساما أن البرنامج يستهدف تخفيف الأثر المحتمل لانخفاض التدفقات النقدية، موضحة أن آلية التطبيق ستكون من خلال قيام جهات التمويل بالتواصل مع الجهات المستفيدة بوسيلة اتصال موثقة.

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وأشارت ساما إلى أن فترة تأجيل السداد تصل إلى 6 شهور بحد أقصى، أما تكلفة البرنامج فتصل إلى 30 مليار ريال، موضحة أن البرنامج يسري على الأقساط المستحقة خلال الفترة من 14 مارس الجاري حتى سبتمبر المقبل.

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