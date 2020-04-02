بالصور.. «بلدية الدلم» تنفذ 190 جولة رقابية ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

نفذت بلدية محافظة الدلم (بمنطقة الرياض) أكثر من 190 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية، ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أنه تم تخصيص 19 معدة وآلية للإصحاح البيئي، فيما بلغت معدات وآليات النظافة المستخدمة 37 آلية، فيما تم تطهير 745 موقعًا، وغسل وتعقيم 347658 مترًا مربعًا، من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين، وأكثر من 3800 حاوية تم غسلها وتعقيمها.

وبيَّن «العايد»، أن البلدية أصدرت خلال هذه الفترة 420 إشعارًا ومخالفة، و16 شهادة صحية و19 رخصة محل تجاري و18 رخصة إنشائية، وتم إغلاق 64 بلاغًا جرى استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية (940).

وطالب «العايد» ملاك المنشآت التجارية، بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، والتقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية؛ أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحال، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستجد الاهتمام من قبل مسؤولي البلدية.