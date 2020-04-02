بعد إساءته لرجال الأمن.. النيابة العامة تُباشر التحقيق مع مواطن بالمنطقة الجنوبية

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق تحت إجراءات جزائية مشددة مع مواطن بالمنطقة الجنوبية؛ سجل مقطع فيديو يسيء فيه إلى رجال الأمن لاعتراضه على قيد مخالفة منع التجول قد سجلت بحقه.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق طبقًا للمادتين (١٥، ١٧)، من نظام الإجراءات الجزائية مع مواطن في المنطقة الجنوبية، سجل مقطع فيديو يظهر محتواه قيامه بالإساءة إلى رجال الأمن إثر وروده رسالتي جوال بقيد مخالفة منع التجول بحقه.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز الجوال المستخدم في ذلك ، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية نأيًّا بالنفس عن المساءلة الجزائية.