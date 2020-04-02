أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، أنه لا يمكن دعم من تم توظيفه قبل الأول من يوليو الماضي.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قالت خدمة العملاء في برنامج «هدف»: «عزيزي العميل لا يمكن دعم من تم توظيفه قبل تاريخ 01/07/2019.. نشكر لك تواصلك».
جاء ذلك في رد على سؤال لعميل يقول: أنا توظفت في شهر فبراير 2019.. هل أدخل في الدعم أم لا؟
وقد كشف «هدف»، اليوم، عن إيداع مبلغ 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس.
وقال الصندوق، إنه أودع 8.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.
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إيداع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يوضح مدى أحقية الموظفين المعينين قبل يوليو 2019 في الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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