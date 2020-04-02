«هدف» يوضح مدى أحقية الموظفين المعينين قبل يوليو 2019 في الدعم

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، أنه لا يمكن دعم من تم توظيفه قبل الأول من يوليو الماضي.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قالت خدمة العملاء في برنامج «هدف»: «عزيزي العميل لا يمكن دعم من تم توظيفه قبل تاريخ 01/07/2019.. نشكر لك تواصلك».

جاء ذلك في رد على سؤال لعميل يقول: أنا توظفت في شهر فبراير 2019.. هل أدخل في الدعم أم لا؟

وقد كشف «هدف»، اليوم، عن إيداع مبلغ 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس.

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وقال الصندوق، إنه أودع 8.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

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إيداع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف