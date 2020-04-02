طقس الجمعة.. استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون سحب رعدية ممطرة في 6 مناطق بالمملكة، غدًا الجمعة.
وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، هبوب رياح شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وأضافت الهيئة، أن الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 إلى 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة في مختلف المناطق.
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