توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تبدأ بعد غد السبت، مشيرًا إلى أجواء حارة على معظم المناطق.
وقال الحصيني، عبر «تويتر»، أبشروا بحالة ممطرة من السبت، بينما الحرارة المسجلة من عصر اليوم الخميس، أجواء حارة على معظم المناطق معتدلة على الشمالية والمرتفعات، بينما بلغت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على مدينة المبرز بالمنطقة الشرقية، والتي سجلت 38 درجة فيما سجلت أبها بمنقة عسير أقل معدلات درجات الحرارة بـ20 درجة، ومكة 34 درجة والرياض 36 درجة والمدينة 35 درجة والدمام 32 درجة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من السبت.. الحصيني يتوقع حالة ممطرة وأجواء حارة بمعظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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