بالصور.. تعافي أغلب المصابين بفيروس كورونا بنجران وأمير المنطقة يهنئهم

هنأ أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) بالمنطقة، في اتصال مرئي اليوم، بمشاركة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي كشف عن تعافي أغلب المصابين بالمنطقة، وخروجهم من المستشفى بصحة وعافية.

واستهل أمير المنطقة حديثه بحمد الله أن منّ على المصابين بشفاء عاجل، وعافاهم، وأنعم على هذه البلاد بقيادة سخرت كل الطاقات من أجل أمن وصحة وسلامة المواطن والمقيم، معربًا عن شكره واعتزازه بأبطال الصحة المخلصين، الذين نذروا أنفسهم في هذا الظرف لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمشتبه بإصابتهم.

وبعث الأمير جلوي بن عبدالعزيز برقيات للمتعافين، أعرب فيها عن سعادته بخروجهم من المستشفى، والحماس يملؤهم لمواصلة العطاء في خدمة الوطن وتوعية المجتمع، بينما رفع المتعافون عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على ما تلقوه من رعاية صحية كريمة، منذ فترة الاشتباه بالإصابة إلى ما بعد خروجهم من المستشفى.

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