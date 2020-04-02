«حساب المواطن»: 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 لمستحقي الدعم من البرنامج

أعلن حساب برنامج «المواطن»، اليوم الخميس، أنه لم يتبق سوى 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 في حسابات المستفيدين.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «حساب المواطن»: 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

وفي رده على سؤال توقيت «دراسة الأهلية»، أفاد بأنه يتم الإعلان عن صدور النتائج شهريًا من خلال الحاسب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المتقدمين معرفة النتائج عن طريق حساباتهم.

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