أعلن حساب برنامج «المواطن»، اليوم الخميس، أنه لم يتبق سوى 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 في حسابات المستفيدين.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «حساب المواطن»: 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.
وفي رده على سؤال توقيت «دراسة الأهلية»، أفاد بأنه يتم الإعلان عن صدور النتائج شهريًا من خلال الحاسب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المتقدمين معرفة النتائج عن طريق حساباتهم.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن يحدد البيانات المطلوبة من ملاك العقارات للحصول على الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن»: 7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 لمستحقي الدعم من البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.