ضوابط تمديد فترة الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية

واشتملت ضوابط طلب التمديد على
- أهمية ألا يسبق للموفد الحصول على تمديد
- أن يكون الموفد في الفصل الأخير من المدة الممنوحة لإيفاده
- أن يكون مجموع ما درسه أقل من 4 فصول دراسية لموفد الماجستير، وأقل من 6 فصول دراسية لموفد الدكتوراه سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي.
- ألا يكون التمديد بسبب تدني مستوى الموفد أو تغيير التخصص أو الجامعة دون قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث
- ألا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد
- ألا يكون قد باشر عمله أو تمتع بإجازة، باعتبار ذلك يلغي قرار الإيفاد
- أن يكون الموفد متميزاً في دراسته، ولديه توصية من قبل المشرف لحاجته التمديد.
ونوهت الوزارة إلى أن مدة التمديد فصلان دراسيان لمرحلة الدكتوراه، وفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير حسب ما تنص عليه الخطة الدراسية، مؤكدةً على ضرورة رفع النماذج المطلوبة إلكترونياً بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا.
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