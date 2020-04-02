أمطار على نجران

شهدت منطقة نجران الليلة هطول أمطار متفرقة سالت على إثرها الأودية والشعاب. ودعت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، كما حذرت وشددت على الانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي، وحثت على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيها متقدما بسحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.



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