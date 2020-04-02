عاجل-القبض على مواطنين متهمين في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي باشرت إجراءات البحث والتحري في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكنت من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.



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