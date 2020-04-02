عودة جسر الجربة إلى الخدمة

بعد تنصل فرع وزارة النقل وأمانة نجران من مسؤوليتها تجاه صيانة جسر الجربة على خلفية انهيار إحدى جهات سياج الجسر عبر تغريدات في منصة «تويتر» وقف نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول على تداعيات الجسر حيث اجتمع مع مديري فرع وزارة النقل والأمانة وتوجيهما بالعمل المشترك على إنهاء وضع الجسر. وعادت حركة السير على جسر الجربة بعد انتهاء أعمال الصيانة التي وجه بها نائب أمير نجران منذ شهر بإعادة سفلتته وصيانة الحواجز الجانبية ووضع قواطع تربط بلاطات الجسر لتأمينه من أي مشاكل مستقبلية بعد أن استغرق وقتا وهو مغلق.



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