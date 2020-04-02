السعودية اليوم / أمانة جازان تواصل تكثيف إجراءاتها الاحترازية بأسواق الأسماك بالمنطقة



جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 ابريل 2020 م واس

يشهد سوق الأسماك المركزي بجازان خلال ساعات النهار حركة انسيابية من المواطنين والمقيمين للتسوق، وسط إجراءات احترازية تنفذها أمانة منطقة جازان من أعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار ‫فيروس

وتواصل الأمانة يوميًا أعمال التعقيم والتطهير لسوق الجملة للأسماك بمدينة جيزان بعد كل عملية مزاد ، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا‬، فيما يلتزم العاملون في السوق بالاشتراطات الصحية والوقائية كافة ..

وأبدى المتسوقون رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة الاحتياجات كافة .

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم .

// انتهى //

22:53ت م

0205



جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 ابريل 2020 م واسيشهد سوق الأسماك المركزي بجازان خلال ساعات النهار حركة انسيابية من المواطنين والمقيمين للتسوق، وسط إجراءات احترازية تنفذها أمانة منطقة جازان من أعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار ‫فيروس كورونا ‬.وتواصل الأمانة يوميًا أعمال التعقيم والتطهير لسوق الجملة للأسماك بمدينة جيزان بعد كل عملية مزاد ، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا‬، فيما يلتزم العاملون في السوق بالاشتراطات الصحية والوقائية كافة ..وأبدى المتسوقون رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة الاحتياجات كافة .وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم .// انتهى //22:53ت م0205

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