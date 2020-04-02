

أبها 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها لازالة مظاهر التشوه البصري في مدينة أبها ومخافظات المنطقة بشكل عام .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم خلال الأسبوع الجاري سحب 37 مركبة تالفة من صناعية مدينة أبها إضافة إلى ترحيل أكثر من 75 مترا مكعبا من المخلفات، حيث تحفظت الأمانة على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأشار الحميدي إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة.

// انتهى //

22:51ت م

0204





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تواصل أعمال معالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.