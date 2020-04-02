السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة



روما 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة جراء

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

// انتهى //

22:22ت م

0197



روما 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة .وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.// انتهى //22:22ت م0197

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