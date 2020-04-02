السعودية اليوم / أنغولا تطلب دعم الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا



لواندا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

طلبت أنغولا الدعم من وكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس

وأوضحت سيرقيرا في مؤتمر صحفي أنه عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع منسق وكالات الأمم المتحدة في أنغولا، باولو بالاديلي، لبحث توصية بتقديم الدعم لمساعدة الحكومة الأنغولية على مكافحة هذا الوباء.

وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة توسيع نطاق عمليات فحص الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء والحيلولة دون تفشيه في أنغولا، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الصحة على سبل مكافحة الوباء وتوفير الحماية لأنفسهم في الوقت ذاته.

// انتهى//

21:51ت م

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لواندا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسطلبت أنغولا الدعم من وكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت سيرقيرا في مؤتمر صحفي أنه عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع منسق وكالات الأمم المتحدة في أنغولا، باولو بالاديلي، لبحث توصية بتقديم الدعم لمساعدة الحكومة الأنغولية على مكافحة هذا الوباء.وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة توسيع نطاق عمليات فحص الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء والحيلولة دون تفشيه في أنغولا، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الصحة على سبل مكافحة الوباء وتوفير الحماية لأنفسهم في الوقت ذاته.// انتهى//21:51ت م0194

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