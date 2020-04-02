السعودية اليوم / الإمارات تسجل 210 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 حالات إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم: إنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي شخصت 1024 حالة . وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة .

وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96 حالة .

// انتهى //

21:49ت م

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أبوظبي 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم: إنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي شخصت 1024 حالة . وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة .وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96 حالة .// انتهى //21:49ت م0190

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