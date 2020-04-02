السعودية اليوم / الإسترليني يتراجع بمعدل طفيف مقابل الدولار الأمريكي



لندن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

سجل الجنية الإسترليني اليوم تراجعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05 % مقارنة مع بيانات الأمس.

وتداول الباوند مقابل الدولار الأمريكي مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2371 دولار، فيما ارتفع الجنية مقابل العملة الأوروبية الموحدة بمعدل 1.07 % عند 1.1407 يورو.

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21:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.