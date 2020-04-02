السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوفيات في القارة الأفريقية جراء تفشي وباء كورونا إلى 221 وفاة



أديس أبابا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس

وجاء في بيان للمركز, أن الإصابات بالفيروس ارتفعت من 5 آلاف و 786 إلى 6 آلاف و 213 في 49 بلدًا بالقارة خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن 469 من المصابين تماثلوا للشفاء في تلك الدول.

// انتهى //

21:39ت م

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أديس أبابا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في القارة الأفريقية إلى 221 بعد تسجيل 25 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حسبما أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم.وجاء في بيان للمركز, أن الإصابات بالفيروس ارتفعت من 5 آلاف و 786 إلى 6 آلاف و 213 في 49 بلدًا بالقارة خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن 469 من المصابين تماثلوا للشفاء في تلك الدول.// انتهى //21:39ت م0186

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