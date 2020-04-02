

الأمم المتحدة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه يجب عدم انتهاك حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما تتفشى الأوبئة.

وبين في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان أن تشمل استجابتها مراعاة الأشخاص المصابين بالتوحد، حيث ينبغي ألا يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد أبدا التمييز عند التماس الرعاية الطبية.

وتطرقت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه يأتي احتفال هذا العام في خضم أزمة صحية لم نشهد لها مثيلا طوال حياتنا أزمة تعرض الأشخاص المصابين بالتوحد لخطر لا يتناسب مع وضعهم نتيجة لفيروس

وأبان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن للأشخاص المصابين بالتوحد الحق في تقرير المصير، والاستقلال وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وكذلك الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين.

// انتهى //

21:39ت م

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الأمم المتحدة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه يجب عدم انتهاك حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما تتفشى الأوبئة.وبين في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان أن تشمل استجابتها مراعاة الأشخاص المصابين بالتوحد، حيث ينبغي ألا يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد أبدا التمييز عند التماس الرعاية الطبية.وتطرقت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه يأتي احتفال هذا العام في خضم أزمة صحية لم نشهد لها مثيلا طوال حياتنا أزمة تعرض الأشخاص المصابين بالتوحد لخطر لا يتناسب مع وضعهم نتيجة لفيروس كورونا وتأثيره في المجتمع.وأبان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن للأشخاص المصابين بالتوحد الحق في تقرير المصير، والاستقلال وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وكذلك الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين.// انتهى //21:39ت م0185

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غوتيريش يدعو إلى أخذ حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد في الاعتبار عند الاستجابة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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