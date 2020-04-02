السعودية اليوم / المغرب يعلن عن ارتفاع حصيلة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 691



الرباط 9 شعبان 1441 ه موافق 2 ابريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات ليصل عدد وفيات الفيروس إلى 44، فيما وصل عدد المتعافين إلى 30 شخصا، وعدد الحالات المستبعدة 2815.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بواقع 189 حالة، متبوعة بمدينة مراكش ب 127 حالة، ثم العاصمة الرباط ب 115 إصابة.

//انتهى//

21:38ت م

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الرباط 9 شعبان 1441 ه موافق 2 ابريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 691 حالة، بعد أن سجلت اليوم 44 إصابة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات ليصل عدد وفيات الفيروس إلى 44، فيما وصل عدد المتعافين إلى 30 شخصا، وعدد الحالات المستبعدة 2815.وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بواقع 189 حالة، متبوعة بمدينة مراكش ب 127 حالة، ثم العاصمة الرباط ب 115 إصابة.//انتهى//21:38ت م0184

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