البحسني: حظر التجول أثبت لنا مدى وعي شعبنا الحضرمي

الخميس 2 أبريل 2020

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إن استجابة المواطنين لقرار فرض حظر التجوال في كافة مديريات المحافظة يظهر المستوى العالي من الوعي والانضباط والشعور بالمسؤولية وتقدير الموقف الناتج عن خطر تفشي فيروس كورونا لدى كافة المواطنين بحضرموت.



جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهها المحافظ البحسني لأبناء حضرموت بعد ساعات من البدء في تطبيق قرار فرض حظر التجوال، أشار خلالها إلى أن أي عمل استباقي تقوم به السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المختصة هو السبيل الوحيد لانقاذ المواطنين وحمايتهم وضمان سلامتهم وأسرهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي انتشر في معظم بلدان العالم، ولا سبيل للوقاية منه الا بالجلوس في البيت والابتعاد عنه مخالطة الآخرين.

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واكد محافظ حضرموت في كلمته بأن نجاح قرار فرض حظر التجوال بعموم مديريات المحافظة أظهر أن أبناء حضرموت يستطيعون تنفيذ قرارات صعبة قد تكون في بعض الأحيان وقاسية، وأنهم يجسدون روح التضامن مع بعضهم البعض ومع أجهزتهم الأمنية والعسكرية، متقدماً بالشكر والتقدير والامتنان للمواطنين ولكافة افراد الأجهزة الأمنية والعسكرية وكافة الجهات التي أسهمت في تنفيذ قرار فرض الحظر ونجاحه.