شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام «مغسلة سيارات» لتخزين الأغذية.. و«التجارة» تحقق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أنه جاري التحقق من وضع المنشأة التي يتبع لها، وكميات السلع والمنتجات التي لديهم واستكمال الإجراءات النظامية.
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعا عن استخدام "مغسلة سيارات" كمستودع لتخزين الأغذية، معلقين: "على ما يبدو أنهم يسعون إلي تجفيف السوق من بعض السلع الأساسية بهدف رفع الأسعار على المواطنين".
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