الأوراق النقدية تحت الحجر بسبب "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر فيروس كورونا المؤسسات حول العالم على إعادة التفكير في استخدام الأوراق النقدية، أحد الأمور الأكثر استهلاكا بالعالم، خوفا من احتمال حمل الأوراق للجراثيم ونقل العدوى بين الناس.

وتسبب ذلك في اعتماد سلسلة إجراءات احترازية أسهمت في تعزيز استخدام البطاقات الائتمانية وتقليل تداول الأوراق النقدية.

وذهبت بعض الدول إلى استخدام الأشعة للتعقيم أو حرق بعض العملات، للحد من تفشي فيروس كورونا قدر المستطاع.