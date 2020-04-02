الأوراق النقدية تحت الحجر بسبب "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر فيروس "كورونا" المؤسسات حول العالم على إعادة التفكير باستخدام الأوراق النقدية، أحد الأمور الأكثر استهلاكا بالعالم، خوفا من احتمال حمل الأوراق للجراثيم ونقل العدوى بين الناس. لأول مرة.. مدينة صينية تمنع أكل القطط والكلاب "معجزة جيدو".. مريض بكورونا اختلط بـ250 شخصا ولم ينقل العدوى وتسبب ذلك في اعتماد سلسلة إجراءات احترازية ساهمت في تعزيز استخدام البطاقات الائتمانية وعزل تداول الناس بالأوراق النقدية، بل راحت بعض الدول إلى استخدام الأشعة للتعقيم أو حرق بعض العملات للحد من تفشي فيروس كورونا قدر المستطاع.

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