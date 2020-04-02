ميزة جديدة طال انتظارها قادمة لتطبيق الواتساب

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم سيجلب ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وقال الرشيد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن الميزة الجديدة تتمثل في إمكانية تفعيل الواتساب على أكثر من جهاز بنفس الرقم، وتتيح هذه الخاصية:

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– ميزة تفعيل الواتساب على أكثر من جهاز، وبنفس رقم شريحتك.

– إمكانية تفعيل الواتساب على الآيباد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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