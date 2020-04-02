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ميزة جديدة طال انتظارها قادمة لتطبيق الواتساب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم سيجلب ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين.
وقال الرشيد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن الميزة الجديدة تتمثل في إمكانية تفعيل الواتساب على أكثر من جهاز بنفس الرقم، وتتيح هذه الخاصية:
– ميزة تفعيل الواتساب على أكثر من جهاز، وبنفس رقم شريحتك.
– إمكانية تفعيل الواتساب على الآيباد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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