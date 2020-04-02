استشاري لـ”المواطن”: فيديو استنشاق دخان الاحتقان زوبعة في فنجان

2020-04-02

متابعات الخليج 365-محمد داوود- جدة

حذّر استشاري الأمراض الصدرية الدكتور سعيد عبدالمولى من اتباع ما يتداوله بعض أفراد المجتمع من مقاطع أجنبية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عبدالمولى لـ”متابعات الخليج 365“، أن ما جاء في المقطع المتداول لا أساس علمي له، وأن الشخص الآسيوي الذي ظهر في المقطع هدفه الشهرة لا أقل ولا أكثر، إذ إن ما يشرحه للوقاية من كورونا باستخدام وسائل بدائية كله زوبعة في فنجان.

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وأشار إلى أن المقطع يتناول وضع ملعقة من دهان (معروف) يستخدم في حالات الاحتقان في قدر ضغط واستنشاق الهواء الناتج وهو ما يجعل ذرات الدهان الدخول إلى الجهاز التنفسي، وبالتالي الحصول على مناعة ضد الفيروس، وهو أشبه ما يحدث في أجهزة الربو.

وشدد عبدالمولى على ضرورة اتباع نصائح وزارة الصحة في الوقاية من فيروس كورونا، إذ إن اتباع القنوات الرسمية يساعد الفرد في الحصول على المعلومات الصحيحة، وخلاف ذلك فإن الشخص قد يعرض نفسه (لا قدر الله) لمضاعفات لا يحمد عقباها.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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