صدمة في فرنسا.. 471 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم إلى 4503 وفيات بعد تسجيل 471 وفاة إضافية في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضاف إليها 884 حالة وفاة على الأقل في دور المسنين.

وأكد مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون وجود 26 ألف مصاب في المستشفيات بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 6399 مريضًا في العناية المركزة، بزيادة 382 حالة.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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