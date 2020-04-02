فيديو.. ضبط سائق مركبة يخزن السلع بمغسلة سيارات

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أنها تمكنت من الوصول لسائق مركبة يقوم بتخزين السلع بهدف تجفيف السوق والتلاعب بالأسعار.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الشخصي في “تويتر”: بالتعاون مع الجهات الأمنية تم الوصول إلى سائق المركبة التي ظهرت في المقطع والتحقق جارٍ من وضع المنشأة التي يتبع لها وكميات السلع والمنتجات التي لديهم واستكمال الإجراءات النظامية”.

يذكر أن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي طمأن في وقت سابق عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس “كورونا”.

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وقال القصبي إن المملكة تحقق “أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا”، مؤكدًا أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وتابع وزير التجارة أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق.

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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