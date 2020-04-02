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وفرة المنتوج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس شركة المطاحن الأولى ممثلة بفرعها بمنطقة تبوك تؤكد وفرة المنتوج المحلي من الدقيق، وتعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ60 ألف كيس بزنة 45 كجم في الأسبوع، بساعات عمل تصل إلى 24 ساعة لمدة 5 أيام.



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