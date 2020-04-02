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ولي العهد وترمب يناقشان أوضاع أسواق الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

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إلى ذلك دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتود المملكة الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة «أوبك +» لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول «أوبك +» إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

لماذا دعت المملكة لاجتماع عاجل لأوبك+؟