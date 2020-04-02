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إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أحبطت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من 2.504.468 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا.

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وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه عند القيام بإجراءات التفتيش على الشحنة من خلال الوسائل الآلية والحية عثر على تلك الكمية مخبأة في تجاويف داخل الألواح أعدت بطريقة فنية لغرض التهريب، مبينا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص، حيث ضبطوا جميعا داخل المملكة.

وشدد النعيم على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب؛ لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة، وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.