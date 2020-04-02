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معدات حديثة للتطهير والتعقيم بمدن الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في استخدام معدات حديثة عالية القدرة في عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها الأمانة حاليا ضمن جهودها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، من خلال مبادرة مجتمعية أطلقتها مع شركة «خدمة»، والتي تأتي استمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الجائحة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أنه تم خلال المبادرة استخدام معدات وشاحنات عالية القدرة للقيام بعمليات التطهير والتعقيم في عدد من أحياء الخبر مثل: الخبر الشمالية، وحي الثقبة، والجسر، والعزيزية، والطرق المحورية والرئيسية بالمدينة، لافتا إلى أن المبادرة ستمتد لتشمل حاضرة الدمام ومن ثم بقية محافظات ومدن المنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذه المعدات تمتاز بقدرة سحب تصل إلى 3000 م3 في الساعة، وقوة ضخ بارتفاع 30 م إلى الأعلى، موضحا أنه تمت مشاركة عدد من الشاحنات من نوع سوبر سكر ألمانية الصنع، ومصنعة خصيصا بقدرة سحب 3000 م3 في الساعة، وقوة ضخ بارتفاع 30 م، لافتا إلى أن الشركة قامت أيضا بتقديم معدات ضخ عالية القدرة بقوة 20,000، وضخ 67 لترا سائلا في الدقيقة الواحدة، فيما تم توفير المعقم المستخدم من أحد المصانع السعودية.

المعدات الحديثة عالية القدرة: