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إغلاق 1072 محلا ومجمعا تجاريا في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

أغلقت أمانة منطقة تبوك 1072 محلا ومجمعا تجاريا خلال الفترة من 10 رجب الماضي حتى أمس، ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لحماية أهالي المنطقة والمقيمين فيها من عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة في إحصائية أمس عن الجولات والحملات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع، وتلقي ومباشرة البلاغات، أنها نفذت 13987 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، أغلق على إثرها 1063 محلا تجاريا، و9 مجمعات تجارية كبرى، ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية من عدوى كورونا.

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وأشارت إلى أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث ألزم جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية وإلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بالتباعد المجتمعي، مبينة أنها تباشر أعمالها اليومية والبلديات التابعة لها 4234 عاملا، يشرف عليهم 450 موظفا.

وأضافت أن الإدارات المعنية عمدت إلى مضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات 940 والرد على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الالكترونية التي وفرتها النظم التقنية للبلديات، حيث تلقت خلال ذات الفترة من أعمالها ما يفوق الـ1782 بلاغا، ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة لمكافحة الفيروس الجديد، وكان على إثر ذلك إنجاز 1545 بلاغا منها، ولاتزال البلاغات الأخرى تحت الإجراء بهدف الوقوف عليها والتعامل معها في أسرع وقت.

من أعمال الإصحاح البيئي:

1267 جولة رقابية

تطهير وتعقيم 3758 موقعا في جميع أنحاء المنطقة

30 ألف لتر من المعقمات والمطهرات استخدمت شملت:

- الأماكن العامة والمنشآت الحيوية.

- الحدائق والمتنزهات.