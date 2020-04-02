، تجاوز 6 ملايين.. "كورونا" يرفع إعانات البطالة في أمريكا إلى مستوى قياسي ،

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بلغ عدد الأمريكيين المتقدّمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي؛ مستوى قياسيًّا مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين؛ إذ فرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب، في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.
وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون؛ في مسح أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين، وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.
وأدّت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأمريكيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفًا خلال الركود، في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.فيروس كورونا الجديد
تجاوز 6 ملايين.. "كورونا" يرفع إعانات البطالة في أمريكا إلى مستوى قياسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
بلغ عدد الأمريكيين المتقدّمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي؛ مستوى قياسيًّا مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين؛ إذ فرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب، في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.
وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون؛ في مسح أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين، وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.
وأدّت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأمريكيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفًا خلال الركود، في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:25 PM
الوباء تسبّب في خسارة 8.7 مليون وظيفة
بلغ عدد الأمريكيين المتقدّمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي؛ مستوى قياسيًّا مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين؛ إذ فرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب، في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.
وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون؛ في مسح أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين، وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.
وأدّت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأمريكيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفًا خلال الركود، في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.
، تجاوز 6 ملايين.. "كورونا" يرفع إعانات البطالة في أمريكا إلى مستوى قياسي ،
المصدر : الخليج 365
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