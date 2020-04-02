، بعد توقف الزوار عن ارتيادها بسبب "كورونا".. حديقة تسري عن القرود بأفلام كرتون ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحيوانات أصيبت بالاكتئاب نتيجة منع الزيارة

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم (الخميس)، أن حديقة حيوانات روسية لجأت إلى عرض أفلام كرتون لحيوانات الشمبانزي؛ لمساعدتها على تجاوز الاكتئاب الناتج عن توقف الناس عن زيارة المكان لرؤيتها بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن قرار السلطات الصحية بمنطقة سيبريا في روسيا بحظر الزيارات للحدائق أثر على نفسية الحيوانات بحديقة روييف روشي الطبيعية في كراسنويارسك، وفقاً لـ"الحرة".

ونسبت "دايلي ميل" إلى حراس الحديقة، أن توأمي الشمبانزي تيخون وأنفيسا، أصبحا بائسين بعد أن توقف الناس فجأة عن القدوم إلى الحديقة قبل ثمانية أيام.

من جهته، بين مدير الحديقة أندريه غوربان، أن المسؤولين قرروا بعد رؤية حزن حيوانات الشمبانزي وضع جهاز تلفزيون على الحائط، لعرض الرسوم الكاريكاتورية.

وأضاف أن الفيلم المفضل لدى الشمبانزي هو فيلم رسوم متحركة روسي عن قردة أم منهكة تعيش في حديقة الحيوان.