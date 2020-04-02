محمد بن مسعود - الدمام - تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات " كورونا شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه. وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للحياة الفطرية 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:30 PM تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات "كورونا" Advertisements "الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية "الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه. وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه. الكلمات المفتاحية ، "الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية ،

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