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بلغ عدد الاستئذانات التي تم إعطاؤها بمكة المكرمة وقت منع التجول، منذ إطلاق خدمة "أسعفني" بالهلال الأحمر ( 2205) إذناً لنقل حالات.
وفي التفاصيل؛ فقد بلغ عدد البلاغات الإسعافية الواردة إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر مارس الماضي (١١٦٤٤) بلاغاً؛ تم تلبيتها وتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها.
كما تم إعطاء ( 2205) استئذانات نقل حالة وقت منع التجول عن طريق الاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، وبموافقة وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مستنفرة لجميع طواقمها الإسعافية، وتشارك في نقل الحالات من فنادق الحجر الصحي إلى المستشفيات داخل العاصمة المقدسة.
وأضاف: "الهيئة تقوم بتقديم دورات عن بعد في مكافحة العدوى، وعن فيروس كورونا المستجد لمنسوبيها ولأفراد المجتمع بالمجان، وتصدر شهادة فورية للمتدربين".
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:21 PM
"بادومان": "الهلال الأحمر السعودي" مستنفرة لجميع طواقمهامكة.. 2205 استئذانات لنقل حالات أثناء منع التجول منذ إطلاق "أسعفني"
بلغ عدد الاستئذانات التي تم إعطاؤها بمكة المكرمة وقت منع التجول، منذ إطلاق خدمة "أسعفني" بالهلال الأحمر ( 2205) إذناً لنقل حالات.
وفي التفاصيل؛ فقد بلغ عدد البلاغات الإسعافية الواردة إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر مارس الماضي (١١٦٤٤) بلاغاً؛ تم تلبيتها وتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها.
كما تم إعطاء ( 2205) استئذانات نقل حالة وقت منع التجول عن طريق الاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، وبموافقة وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مستنفرة لجميع طواقمها الإسعافية، وتشارك في نقل الحالات من فنادق الحجر الصحي إلى المستشفيات داخل العاصمة المقدسة.
وأضاف: "الهيئة تقوم بتقديم دورات عن بعد في مكافحة العدوى، وعن فيروس كورونا المستجد لمنسوبيها ولأفراد المجتمع بالمجان، وتصدر شهادة فورية للمتدربين".
، مكة.. 2205 استئذانات لنقل حالات أثناء منع التجول منذ إطلاق "أسعفني" ،
المصدر : الخليج 365
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