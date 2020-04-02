- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينًا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.
من جهة أخرى، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قِبل المواطنين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.
ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددًا التشديد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.
فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:30 PM
تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالفيروسارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينًا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.
من جهة أخرى، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قِبل المواطنين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.
ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددًا التشديد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.
، ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.