شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 460 حقيبة إيوائية للنازحين إلى مأرب والان نبدء بالتفاصيل
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع 460 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2,760 نازحا و متضررا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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